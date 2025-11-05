Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Генсекретарь РФБ: Министерство иностранных дел полностью ведёт дело Касаткина

Генсекретарь РФБ: Министерство иностранных дел полностью ведёт дело Касаткина
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок дал комментарий по поводу ситуации с задержанным во Франции Даниилом Касаткиным. Ранее стало известно, что суд Парижа (Франция) постановил экстрадировать баскетболиста в США.

«Мы держим связь с Министерством иностранных дел, они полностью ведут это дело. Естественно, мы узнаём информацию от них. Будем надеяться, что всё разрешится в лучшую сторону и здравый смысл победит», – приводит слова Дячка «РИА Новости Спорт».

Касаткина задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. В США ему грозит 25 лет тюремного заключения. Спортсмен вину отрицает.

