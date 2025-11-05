Виктор Вембаньяма указал, в чём Лука Дончич — величайший баскетболист мира

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче перед очным матчем команд. Игра состоится 6 ноября в Лос-Анджелесе. Её начало запланировано на 6:00 мск.

«Лука — один из самых сложных игроков для анализа, потому что он понимает и контролирует игру лучше, чем кто-либо ещё. Кажется, я никогда не выигрывал в матчах против него», — сказал Вембаньяма в видео на странице портала Spurs Nation в социальных сетях.

В настоящий момент «Сан-Антонио» занимает второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе пять побед и одно поражение. «Лейкерс» располагаются на третьей строчке (шесть побед и два поражения).

Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус: