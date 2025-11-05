Скидки
Виктор Вембаньяма указал, в чём Лука Дончич — величайший баскетболист мира

Виктор Вембаньяма указал, в чём Лука Дончич — величайший баскетболист мира
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче перед очным матчем команд. Игра состоится 6 ноября в Лос-Анджелесе. Её начало запланировано на 6:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
«Лука — один из самых сложных игроков для анализа, потому что он понимает и контролирует игру лучше, чем кто-либо ещё. Кажется, я никогда не выигрывал в матчах против него», — сказал Вембаньяма в видео на странице портала Spurs Nation в социальных сетях.

В настоящий момент «Сан-Антонио» занимает второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе пять побед и одно поражение. «Лейкерс» располагаются на третьей строчке (шесть побед и два поражения).

Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус:

