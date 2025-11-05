Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

«Надо помнить об этом». Главный тренер ЦСКА — об особенности «Пари НН» перед матчем команд

«Надо помнить об этом». Главный тренер ЦСКА — об особенности «Пари НН» перед матчем команд
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 5 ноября, в Нижнем Новгороде. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
«Нижний» всегда здорово борется против «больших» команд, особенно на домашней площадке. Нам нужно помнить об этом и показывать тот хороший баскетбол, который мы демонстрировали в предыдущих матчах», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги (семь побед и одно поражение), нижегородцы располагаются на 10-й строчке (одна победа и шесть поражений).

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:

