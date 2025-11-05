«Надо помнить об этом». Главный тренер ЦСКА — об особенности «Пари НН» перед матчем команд

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 5 ноября, в Нижнем Новгороде. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нижний» всегда здорово борется против «больших» команд, особенно на домашней площадке. Нам нужно помнить об этом и показывать тот хороший баскетбол, который мы демонстрировали в предыдущих матчах», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги (семь побед и одно поражение), нижегородцы располагаются на 10-й строчке (одна победа и шесть поражений).

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: