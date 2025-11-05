Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри рассказал, как ФК «Барселона» повлиял на игру «Голден Стэйт»

Стефен Карри рассказал, как ФК «Барселона» повлиял на игру «Голден Стэйт»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вспомнил, как формировалась игровая философия команды. По словам Карри, главный тренер Стив Керр после прихода в клуб в 2014 году хотел добавить новые элементы в атакующую игру «воинов».

«Конечно, когда ты разыгрывающий, тебе, естественно, хочется самому принимать решения — читать игру, видеть, как располагается защита, управлять владением. Но когда пришёл Стив Керр, мы все знали, как он умеет общаться и как он подходит к делу. В тот момент мы уже были командой, близкой к 50 победам. У нас выстраивалась хорошая защита, и он сказал: «Хочу немного изменить то, как мы создаём броски».

Стив был под влиянием Грега Поповича, а ещё он часто вспоминал «Атланту» времён Майка Буденхольцера — как они внедряли стиль игры, где каждый на площадке представляет угрозу в нападении. Керр хотел добавить похожие акценты, небольшие штрихи. На тренировочном лагере он даже показал видео с «Барселоной» и их стилем «тики-така», и сказал: «Вот наша философия — создавать броски, двигать мяч, заставлять защиту принимать миллион решений за одно владение, пока мы не найдём лучший вариант», — сказал Карри в подкасте Mind the Game.

Материалы по теме
Стефен Карри ответил на вопрос, когда понял, что изменил баскетбол

Карри спародировал Леброна на гольфе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android