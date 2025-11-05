Стефен Карри рассказал, как ФК «Барселона» повлиял на игру «Голден Стэйт»

Разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вспомнил, как формировалась игровая философия команды. По словам Карри, главный тренер Стив Керр после прихода в клуб в 2014 году хотел добавить новые элементы в атакующую игру «воинов».

«Конечно, когда ты разыгрывающий, тебе, естественно, хочется самому принимать решения — читать игру, видеть, как располагается защита, управлять владением. Но когда пришёл Стив Керр, мы все знали, как он умеет общаться и как он подходит к делу. В тот момент мы уже были командой, близкой к 50 победам. У нас выстраивалась хорошая защита, и он сказал: «Хочу немного изменить то, как мы создаём броски».

Стив был под влиянием Грега Поповича, а ещё он часто вспоминал «Атланту» времён Майка Буденхольцера — как они внедряли стиль игры, где каждый на площадке представляет угрозу в нападении. Керр хотел добавить похожие акценты, небольшие штрихи. На тренировочном лагере он даже показал видео с «Барселоной» и их стилем «тики-така», и сказал: «Вот наша философия — создавать броски, двигать мяч, заставлять защиту принимать миллион решений за одно владение, пока мы не найдём лучший вариант», — сказал Карри в подкасте Mind the Game.

