Гилджес-Александер обошёл легенду НБА Оскара Робертсона по количеству матчей с 20+ очками
Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 30 очков и 12 передач в матче со своей бывшей командой «Лос-Анджелес Клипперс» (126:107) и продлил серию игр в рамках регулярки с 20+ очками до 80. Как отмечает пресс-служба НБА, это третий результат в истории лиги. По количеству игр с 20+ очками канадец обошёл легендарного Оскара Робертсона.
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Коллинс - 17, Джонс - 16, Лопес - 12, Богданович - 11, Зубац - 7, Данн - 6, Кристи - 5, Нидерхаузер - 5, Батюм - 3, Пол, Телфорт, Браун
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Джо - 22, Уиггинс - 12, Уоллес - 12, Холмгрен - 11, Хартенштайн - 10, Карузо - 8, Митчелл - 8, Дорт - 6, Уильямс - 3, Янгблад - 2, Карлсон - 2, Дженг
«Я просто работаю. Забочусь о своём теле, достаточно отдыхаю и повторяю это снова и снова.Я нашёл формулу, которая работает для меня, и стараюсь следовать ей», — сказал Гилджес-Александер после матча.
