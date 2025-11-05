Гилджес-Александер обошёл легенду НБА Оскара Робертсона по количеству матчей с 20+ очками

Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 30 очков и 12 передач в матче со своей бывшей командой «Лос-Анджелес Клипперс» (126:107) и продлил серию игр в рамках регулярки с 20+ очками до 80. Как отмечает пресс-служба НБА, это третий результат в истории лиги. По количеству игр с 20+ очками канадец обошёл легендарного Оскара Робертсона.

«Я просто работаю. Забочусь о своём теле, достаточно отдыхаю и повторяю это снова и снова.Я нашёл формулу, которая работает для меня, и стараюсь следовать ей», — сказал Гилджес-Александер после матча.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках: