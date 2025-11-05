Скидки
В ЦСКА представили информацию об игроке молодёжки после избиения. Он в реанимации

В ЦСКА представили информацию об игроке молодёжки после избиения. Он в реанимации
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболист «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов находится в медикаментозном сне после избиения в ночном клубе. Об этом рассказал спортивный директор молодёжного проекта армейцев Евгений Чернявский.

«Отец игрока написал заявление в правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. Соответственно, сейчас идут следственные действия, поэтому комментировать сложно. Инцидент произошёл в одном из ночных клубов города Раменское.

Сейчас он переведён из Раменской ЦРБ в Москву. Находится в реанимации. Вчерашнее состояние было стабильно тяжёлое, сегодня – в средней (степени) тяжести, динамика положительная. Сознание ясное, всё понимает и осознаёт, где находится. Единственное, пока держат его в медикаментозном сне и наблюдают за ним», — приводит слова Чернявского «РИА Новости Спорт».

Напомним, Ершов стал выступать за «ЦСКА-Юниор» с нынешнего года. В среднем за матч спортсмен набирает 7,3 очка, совершает 2,2 подбора и 1,2 перехвата, а также отдаёт одну результативную передачу.

Комментарии
