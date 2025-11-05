Капитан «Зенита» Сергей Карасёв высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв представил подробности о своём состоянии, а также высказался о настрое команды перед матчем с казанским УНИКСом в рамках внутрисезонного турнира – WINLINE Basket Cup. Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало запланировано на 19:00 мск.

«Травма ещё немного беспокоит. Я 35 дней был без игр. Сейчас две сыграл, набираю потихоньку форму и кондиции. Надо поймать игровой ритм обратно, но в целом своё физическое состояние мне нравится. С каждой тренировкой становится лучше.

Мы можем победить за счёт характера. Чтобы каждый игрок выходил и бился как в последний раз. Я разговаривал с молодым ребятами и сказал: «У вас шанс, выходите и берите его». От тебя никто не ждёт 20 очков, но отыграй в защите, помоги на подборе, просто играй, получай удовольствие. Ты играешь в Единой лиге ВТБ — среди лучших и против лучших игроков. Выходи и кайфуй. Самое главное — получить удовольствие от баскетбола и выложиться на 100%», — приводит слова Карасёва телеграм-канал «Высота 305».

