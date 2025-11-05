Скидки
Леброн — об игре Карри: смотреть на это красиво, играть против — невозможно

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о соперничестве с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Спортсмены играли друг против друга в четырёх финальных сериях плей-офф НБА (2015-2018) подряд.

«Когда соперничаешь с таким игроком, как Стеф, это сводит с ума. Особенно если не до конца понимаешь, в чём его настоящая опасность. Инстинктивно думаешь: «Он отдал мяч — отлично, я справился». Но на самом деле именно в этот момент он становится самым опасным.

Когда Стеф отдаёт передачу и начинает двигаться без мяча, это создаёт эффект домино. Вся защита переключается на него, из-за этого появляются свободные проходы, скидки, аллей-упы — Дрэймонд [Грин], [Андре] Игуодала, Гэри Пэйтон, кто угодно получает лёгкие очки.

Были в истории игроки вроде Реджи Миллера, которые тоже обладали этой энергией, но у Стефа она особенная — всё постоянно в движении, всё живёт. Смотреть на это красиво. Играть против — невозможно. Это больно», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

Баскетбол
