Миллер — после поражения «Локо» в игре с «Мегой»: я набрал 30 очков, мне стоило набрать 32

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о матче с сербской «Мегой» во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счётом 103:100.

«В первой четверти они делали всё, что хотели, но в остальных трёх четвертях и в овертайме мы выложились на максимум. Рад, что немного реабилитировались после игры с ЦСКА. Уже говорил ранее, что сезон долгий и к концу мы будем лучше, чем сейчас. Матч получился тяжёлым. Да, я набрал 30 очков, но мне стоило набрать 32. Я должен был реализовать последний бросок.

В прошлой игре ЦСКА просто вышел и разгромил нас, мы не смогли им ничего ответить. Рад, что в этот раз вышли и боролись. Для нас это часть процесса роста. У нас есть травмированные игроки, кого-то не хватает, но нужно продолжать бороться и верить, а парни, которые играют, должны продолжать выкладываться. Это твоё время, ты должен показывать себя и пытаться помочь команде», — сказал Миллер в интервью пресс-службе «Локомотива».

