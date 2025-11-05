Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

Миллер — после поражения «Локо» в игре с «Мегой»: я набрал 30 очков, мне стоило набрать 32

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о матче с сербской «Мегой» во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счётом 103:100.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
103 : 100
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
Мега: Дрезгич - 29, Джулович - 23, Суиго - 19, Маркович - 14, Сиби - 6, Крофлич - 5, Гачич - 4, Радоичич - 3, Миленкович, Вукчевич, Сржентич, Мушицки
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Робертсон - 17, Квитковских - 17, Хантер - 12, Ищенко - 9, Темиров - 5, Самойленко - 5, Елатонцев - 2, Шеянов - 2, Попов - 1, Коско, Коновалов

«В первой четверти они делали всё, что хотели, но в остальных трёх четвертях и в овертайме мы выложились на максимум. Рад, что немного реабилитировались после игры с ЦСКА. Уже говорил ранее, что сезон долгий и к концу мы будем лучше, чем сейчас. Матч получился тяжёлым. Да, я набрал 30 очков, но мне стоило набрать 32. Я должен был реализовать последний бросок.

В прошлой игре ЦСКА просто вышел и разгромил нас, мы не смогли им ничего ответить. Рад, что в этот раз вышли и боролись. Для нас это часть процесса роста. У нас есть травмированные игроки, кого-то не хватает, но нужно продолжать бороться и верить, а парни, которые играют, должны продолжать выкладываться. Это твоё время, ты должен показывать себя и пытаться помочь команде», — сказал Миллер в интервью пресс-службе «Локомотива».

