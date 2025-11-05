Халибёртон пошутил из-за допинг-теста после данка на тренировке

Звездный защитник «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился с поклонниками забавным эпизодом, который случился с ним в период реабилитации. Баскетболист написал в своём аккаунте в X: «Публикую видео с данком, а через неделю меня проверяют на допинг! 😂».

Этот пост стал откликом на процедуру допинг-контроля, которая последовала после того, как Халибёртон выложил видео, где он исполняет осторожный данк на тренировке. Видеоролик, несмотря на аккуратное исполнение, продемонстрировал, что игрок уверенно восстанавливается после серьёзной травмы.

Напомним, Тайриз получил разрыв ахиллова сухожилия в матче финальной серии НБА в конце прошлого сезона. Руководство «Пэйсерс» с самого начала приняло решение не торопить его возвращение в текущем регулярном чемпионате, сосредоточившись на полном восстановлении.

Ранее, в конце октября, Халибёртон уже посещал начальную школу в Индианаполисе, где пообщался с детьми и выполнил несколько штрафных бросков. «Пэйсерс» в старте сезона-2025/26 одержали лишь одну победу в шести матчах.