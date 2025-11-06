Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

Назван статус Дёмина перед матчем с «Индианой», четыре новичка «Бруклина» – вне заявки

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин останется в запасе с первых минут матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс». Об этом информирует портал RotoWire. Игра состоится 6 ноября в Индианаполисе и начнётся в 3:00 мск.

Известный журналист Брайан Льюис на своей странице в социальных сетях напомнил, что новички «Нетс» – Бен Сараф, Нолан Траоре, Дэнни Вульф – были переведены «Бруклином» в фарм-клуб в G-лиге. Также Льюис добавил, что ещё один новичок «Нетс», атакующий защитник Дрейк Пауэлл, не примет участия в матче из-за повреждения.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»:

