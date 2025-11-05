Жена Полонары — о выходе мужа из комы: он начал петь песни, но плакал

Тяжёлый форвард сборной Италии Ачилле Полонара и его супруга Эрика Буфано дали откровенное интервью программе Le Iene, в котором описали тяжелейший период после комы, вызванной осложнениями от пересадки костного мозга.

«Сначала он задавал мне вопросы. Потом начал петь песни, но плакал. Говорил вещи, которых никогда не происходило. Он сразу не спросил о детях. И я удивилась, как он мог не понимать, что дети — это важно. Только четыре дня назад он поинтересовался ими.

Когда ему сняли центральный венозный катетер, ему стало плохо. Он потерял сознание. Образовался тромб. Мозгу не хватало кислорода. Теперь остаётся надеяться, что ситуация улучшится.

Мне было ужасно, больше всего думала о детях и о том, что им сказать. Каждый день приходили плохие новости, всё, что я могла делать — молиться. В его случае произошло настоящее чудо», — сказала Эрика в интервью.

Сам Полонара признался, что почти не помнит тот период: «Многое я не помню. В основном это было как будто я просто спал. Мне оставили совсем немного надежды. Но я чувствовал её». Ранее врачи оценивали его шансы не выйти из комы на 90%.

Несмотря на перенесённое, 33-летний баскетболист, который летом подписал контракт с «Динамо Сассари», подтвердил намерение вернуться в профессиональный баскетбол после курса реабилитации.