«Почти невозможно». Мотеюнас — о возвращении российских клубов в Евролигу

Российские баскетбольные клубы пока не смогут возобновить выступления в Евролиге. Об этом в интервью заявил исполнительный директор турнира Паулюс Мотеюнас.

«Мы хотим, чтобы был достигнут мир, чтобы конфликт прекратился. Только после этого можно будет разобраться в ситуации и её проанализировать. Сейчас при таком количестве ограничений почти невозможно даже задумываться об их возвращении», — приводит слова Мотеюнаса испанское издание El País.

Таким образом, руководство Евролиги подтвердило, что вопрос возвращения российских команд в ближайшей перспективе не рассматривается.

Напомним, российские клубы были отстранены от участия в Евролиге и других европейских баскетбольных турнирах в феврале 2022 года. С тех пор команды выступают исключительно во внутренних соревнованиях.