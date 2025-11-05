Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над «Пари Нижний Новгород», разгромив соперника со счётом 95:71

ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 95
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Карпенков, Платонов, Хвостов, Попов, Шендеров, Зоткин
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Зайцев, Курбанов

Наиболее результативными в составе ЦСКА стали Антон Астапкович (15 очков + 5 подборов), Мело Тримбл (13 очков), Каспер Уэйр (13), Иван Ухов (12) и Самсон Руженцев (12 очков).

У «Пари НН» лучшими были Кирилл Попов (15 очков + 6 подборов), Илья Платонов (12 очков) и Айзея Вашингтон (11 очков).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Автодором». Матч пройдёт в ДС «Кристалл» в Саратове 8 ноября и начнётся в 14:00 по московскому времени. «Пари НН» следующую встречу проведёт на выезде с московским МБА-МАИ. Матч пройдёт 9 ноября. Начало — в 16:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
