ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24).

Наиболее результативными в составе ЦСКА стали Антон Астапкович (15 очков + 5 подборов), Мело Тримбл (13 очков), Каспер Уэйр (13), Иван Ухов (12) и Самсон Руженцев (12 очков).

У «Пари НН» лучшими были Кирилл Попов (15 очков + 6 подборов), Илья Платонов (12 очков) и Айзея Вашингтон (11 очков).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Автодором». Матч пройдёт в ДС «Кристалл» в Саратове 8 ноября и начнётся в 14:00 по московскому времени. «Пари НН» следующую встречу проведёт на выезде с московским МБА-МАИ. Матч пройдёт 9 ноября. Начало — в 16:00 мск.