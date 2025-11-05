Савков — о переходе Шаманича в «Зенит»: посоветовал ему готовиться к плохой погоде

Форвард МБА-МАИ Павел Савков, выступавший вместе с Лукой Шаманичем за «Басконию», прокомментировал переход хорватского центрового в «Зенит». Российский баскетболист отметил, что дал новичку петербургского клуба несколько советов о жизни в России.

«Как игрок Лука очень талантливый, сильный и быстрый для своего роста. Он много спрашивал меня о жизни в России, Санкт-Петербурге и Единой лиге ВТБ. Я посоветовал ему готовиться к плохой погоде! И рассказал, что Санкт-Петербург — очень красивый город с большим количеством мест, которые можно посетить», — приводит слова Савкова телеграм-канал «Okko Баскет».

За «Басконию» Савков и Шаманич вместе провели шесть матчей — по три в Евролиге и чемпионате Испании. Ближайшая игра между ними может состояться уже 12 ноября, когда «Зенит» примет МБА-МАИ в Санкт-Петербурге.