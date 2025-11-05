Никита Курбанов набрал 4000-е очко в карьере

В матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (95:71) форвард московского ЦСКА Никита Курбанов достиг личной вехи, набрав 4000-е очко в составе армейцев, сообщают в телеграм-канале армейского клуба.

За время выступлений за ЦСКА Курбанов стал трёхкратным победителем Евролиги (2006, 2016, 2019), 13-кратным чемпионом России и девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В активе ветерана также звание MVP плей-офф Лиги ВТБ-2019 и титул лучшего обороняющегося игрока сезона-2016/17.

В прошлом сезоне он принял участие в 49 матчах, где в среднем набирал 3,5 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 1,3 передачи. В текущем году Курбанов был признан MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ.