Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Никита Курбанов набрал 4000-е очко в карьере

Комментарии

В матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (95:71) форвард московского ЦСКА Никита Курбанов достиг личной вехи, набрав 4000-е очко в составе армейцев, сообщают в телеграм-канале армейского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 95
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Карпенков, Платонов, Хвостов, Попов, Шендеров, Зоткин
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Зайцев, Курбанов

За время выступлений за ЦСКА Курбанов стал трёхкратным победителем Евролиги (2006, 2016, 2019), 13-кратным чемпионом России и девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В активе ветерана также звание MVP плей-офф Лиги ВТБ-2019 и титул лучшего обороняющегося игрока сезона-2016/17.

В прошлом сезоне он принял участие в 49 матчах, где в среднем набирал 3,5 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 1,3 передачи. В текущем году Курбанов был признан MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ.

