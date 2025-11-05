УНИКС победил «Зенит» в стартовом матче внутрисезонного турнира ЕЛ

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч WINLINE Basket Cup 2025 между «Зенитом» и казанской командой УНИКС. Встреча завершилась победой гостей со счётом 91:72 (32:23, 15:21, 23:12, 21:16).

Наиболее результативными у казанцев стали Джален Рейнольдс (18 очков), Си Джей Брайс (17) и Маркус Бингэм (16 очков + 8 подборов). У «Зенита» лучше других себя проявили Трент Фрейзер (22 очка), Андрей Воронцевич (10+8 подборов) и Александр Щербенёв (12 очков).

В следующем туре УНИКС проведёт домашний матч с «Уралмашем». Он пройдёт в «Баскет-холле» 13 декабря. «Зенит» следующую встречу сыграет на выезде с боснийской «Игокеа». Матч состоится 4 декабря в городе Лакташи.