Главная Баскетбол Новости

Результаты матча 5 ноября 2025, Единая лига ВТБ

Результаты матчей Единой лиги 5 ноября
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» знакомит с итогами игрового дня и текущим распределением мест в турнирной таблице.

Единая лига. Результаты 5 ноября:

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 95:71.

По итогам встречи ЦСКА сохраняет первую позицию в турнирной таблице, у команды в активе восемь побед при одном поражении. На втором месте располагается казанский УНИКС (7-1), третью строчку занимает московский МБА-МАИ (6-2). В следующем туре ЦСКА 8 ноября встретится с «Автодором» в Саратове, а «Пари НН» 9 ноября сыграет с МБА-МАИ в Москве.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
