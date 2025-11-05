Результаты матчей Единой лиги 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» знакомит с итогами игрового дня и текущим распределением мест в турнирной таблице.

Единая лига. Результаты 5 ноября:

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 95:71.

По итогам встречи ЦСКА сохраняет первую позицию в турнирной таблице, у команды в активе восемь побед при одном поражении. На втором месте располагается казанский УНИКС (7-1), третью строчку занимает московский МБА-МАИ (6-2). В следующем туре ЦСКА 8 ноября встретится с «Автодором» в Саратове, а «Пари НН» 9 ноября сыграет с МБА-МАИ в Москве.