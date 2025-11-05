Внутрисезонный турнир Единой лиги: результаты на 5 ноября

В среду, 5 ноября, состоялся очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — WINLINE Basket Cup. На эту дату была запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Результаты внутрисезонного турнира Единой лиги на 5 ноября:

УНИКС — «Зенит» — 91:72.

«Зенит», несмотря на поражение от УНИКСа, имеет в активе одну победу — над «Уралмашем» (92:63), тем самым обеспечивает себе первое место в турнирной таблице. Второе место занимает казанская команда с одной победой. На третьей строчке располагается «Уралмаш» с одним проигрышем.

Боснийская «Игокеа» ещё не начинала выступления на турнире. Ближайший матч команды запланирован на 4 декабря, когда она сыграет с «Зенитом».