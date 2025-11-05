«Црвена Звезда» одержала победу над «Панатинаикосом» в 9-м туре Евролиги

В 9-м туре белградская «Црвена Звезда» взяла верх над «Панатинаикосом» в матче Евролиги со счётом 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28). Подопечные Саши Обрадовича продолжили свою победную серию на домашней арене, в то время как греческий клуб потерпел второе поражение подряд.

Обе команды подошли к матчу с серьёзными кадровыми проблемами. «Црвена Звезда» справлялась с отсутствием нескольких ключевых игроков, а «Панатинаикос» и вовсе остался без всех своих центровых — Омера Юртсевена, Ришона Холмса и Матиаса Лессора.