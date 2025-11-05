Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Панатинаикосом, результат матча 5 ноября 2025, счет 86:68, Евролига 2025-2026

«Црвена Звезда» одержала победу над «Панатинаикосом» в 9-м туре Евролиги
Комментарии

В 9-м туре белградская «Црвена Звезда» взяла верх над «Панатинаикосом» в матче Евролиги со счётом 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28). Подопечные Саши Обрадовича продолжили свою победную серию на домашней арене, в то время как греческий клуб потерпел второе поражение подряд.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
05 ноября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
86 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Панатинаикос: Шортс, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Kouzeloglou, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Обе команды подошли к матчу с серьёзными кадровыми проблемами. «Црвена Звезда» справлялась с отсутствием нескольких ключевых игроков, а «Панатинаикос» и вовсе остался без всех своих центровых — Омера Юртсевена, Ришона Холмса и Матиаса Лессора.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Почти невозможно». Мотеюнас — о возвращении российских клубов в Евролигу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android