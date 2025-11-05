Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей 5 ноября 2025, Еврокубок. Турнирная таблица, календарь

Еврокубок: результаты матчей 5 ноября
Комментарии

В среду, 5 ноября, в рамках 6-го тура чемпионата Еврокубка состоялось шесть матчей. «Чемпионат» представляет результаты прошедших игр.

Баскетбол. Еврокубок. Результаты матчей 5 ноября:

  • «Цедевита-Олимпия» — «У-БТ» — 93:87.
  • «Нептунас» — «Манреза» — 100:87.
  • «Хапоэль И» — «Бахчешехир» — 90:82.
  • «Ратиофарм Ульм» — «Лондон Лайонс» — 87:86.
  • «Арис» — «Шлёнск» — 85:78.
  • «Умана Рейер» — «Гамбург Тауэрс» — 90:55.

В группе А первое место занимает турецкий «Бахчешехир». В пяти из шести игр команда одержала победу. Сразу за ней находится «Цедевита-Олимпия», в активе команды четыре победы и два проигрыша. Третью строчку занимает «Хапоэль И» с аналогичными результатами.

В группе В лидирует французский «Бурк» (5-1). Сразу за ними — турецкий «Тюрк Телеком» (4-2) и немецкий «Ратиофарм Ульм» (4-2).

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
