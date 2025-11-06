Результаты матчей Евролиги 5 ноября, турнирная таблица

Скидки
Результаты матчей Евролиги 5 ноября 2025, турнирная таблица, календарь

Сегодня, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» знакомит с итогами игрового дня и текущим распределением мест в турнирной таблице.

Евролига. Результаты 5 ноября:

  • «Црвена Звезда» — «Панатинаикос» — 86:68.

По итогам встречи сербская «Црвена Звезда» занимает первое место в турнирной сетке, одержав семь побед в девяти играх. На второй строчке располагается литовский клуб «Жальгирис», у которого в активе шесть побед и два поражения. Замыкает тройку лидеров израильский «Хапоэль» из Тель-Авива с аналогичным количеством побед. А вот греческий «Панатинаикос» в общем зачёте пока что только на восьмой строчке (5-4).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
