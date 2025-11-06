Андреас Пистиолис ответил, что ему не понравилось в действиях ЦСКА в матче с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила 5 ноября в Нижнем Новгороде и завершилась уверенной победой армейцев со счётом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24).

«Прежде всего спасибо болельщикам, здесь в Нижнем всегда живая замечательная поддержка. Что касается игры, мы большую часть матча проверили собрано. Немного не понравилось начало второй четверти – потеряли концентрацию и показали плохой баскетбол, но после смогли настроиться вновь и победить. Что важно для нас, мы заставили команду, которая обладает опытными игроками, сделать больше потерь, чем передач», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

