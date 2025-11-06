Скидки
Баскетбол

Андреас Пистиолис ответил, что ему не понравилось в действиях ЦСКА в матче с «Пари НН»

Андреас Пистиолис ответил, что ему не понравилось в действиях ЦСКА в матче с «Пари НН»
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила 5 ноября в Нижнем Новгороде и завершилась уверенной победой армейцев со счётом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 95
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Платонов - 12, Вашингтон - 11, Хоменко - 9, Карпенков - 9, Лукач - 6, Шендеров - 4, Хвостов - 3, Буринский - 2, Зоткин
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 13, Тримбл - 13, Руженцев - 12, Ухов - 12, Ганькевич - 9, Джекири - 7, Чадов - 6, Курбанов - 5, Зайцев - 2, Антонов - 1, Карпенко

«Прежде всего спасибо болельщикам, здесь в Нижнем всегда живая замечательная поддержка. Что касается игры, мы большую часть матча проверили собрано. Немного не понравилось начало второй четверти – потеряли концентрацию и показали плохой баскетбол, но после смогли настроиться вновь и победить. Что важно для нас, мы заставили команду, которая обладает опытными игроками, сделать больше потерь, чем передач», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

