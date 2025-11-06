Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался после домашнего поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался после домашнего поражения в матче с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче с московским ЦСКА. Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу армейцев со счётом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 95
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Платонов - 12, Вашингтон - 11, Хоменко - 9, Карпенков - 9, Лукач - 6, Шендеров - 4, Хвостов - 3, Буринский - 2, Зоткин
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 13, Тримбл - 13, Руженцев - 12, Ухов - 12, Ганькевич - 9, Джекири - 7, Чадов - 6, Курбанов - 5, Зайцев - 2, Антонов - 1, Карпенко

«Поздравляю ЦСКА с победой. К сожалению, есть кадровые проблемы. Илья Карпенков вышел на паркет после одной тренировки, ещё не успел набрать форму. Я верю в ребят, мы продолжаем трудиться, спасибо болельщикам за то, что продолжают поддерживать нас. Только через труд мы будем прогрессировать и добиваться побед», – приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

