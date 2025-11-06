Скидки
Шей Гилджес-Александер и Флойд Мейвезер-младший встретились после матча НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Звезда «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александр и бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший пообщались после матча регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс» (126:107). Встреча двух спортсменов попала на видео.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Коллинс - 17, Джонс - 16, Лопес - 12, Богданович - 11, Зубац - 7, Данн - 6, Кристи - 5, Нидерхаузер - 5, Батюм - 3, Пол, Телфорт, Браун
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Джо - 22, Уиггинс - 12, Уоллес - 12, Холмгрен - 11, Хартенштайн - 10, Карузо - 8, Митчелл - 8, Дорт - 6, Уильямс - 3, Янгблад - 2, Карлсон - 2, Дженг

На кадрах видно, как они обменялись рукопожатиями и перекинулись парочкой фраз.

Шей Гилджес-Александер и Флойд Мейвезер-младший

Фото: Hoop Central в Х

«Два лучших человека в своем виде спорта», — отмечают подписчики в социальных сетях.

Напомним, канадский разыгрывающий набрал 30 очков и 12 передач в матче со своей бывшей командой «Лос-Анджелес Клипперс» и продлил серию игр в рамках регулярки с 20+ очками до 80.

Мейвезер, завершивший карьеру в 2017 году, сохраняет тесные связи с баскетбольным сообществом и регулярно посещает матчи НБА.

Новости. Баскетбол
