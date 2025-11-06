Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шей Гилджес-Александер и Флойд Мейвезер-младший встретились после матча НБА

Звезда «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александр и бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший пообщались после матча регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс» (126:107). Встреча двух спортсменов попала на видео.

На кадрах видно, как они обменялись рукопожатиями и перекинулись парочкой фраз.

Шей Гилджес-Александер и Флойд Мейвезер-младший Фото: Hoop Central в Х

«Два лучших человека в своем виде спорта», — отмечают подписчики в социальных сетях.

Напомним, канадский разыгрывающий набрал 30 очков и 12 передач в матче со своей бывшей командой «Лос-Анджелес Клипперс» и продлил серию игр в рамках регулярки с 20+ очками до 80.

Мейвезер, завершивший карьеру в 2017 году, сохраняет тесные связи с баскетбольным сообществом и регулярно посещает матчи НБА.