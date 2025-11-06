Сергей Кущенко высказался о возможном участии клубов из Сербии в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о потенциальном участии на турнире клубов из Сербии. Напомним, 4 ноября белградская «Мега» одержала победу в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (103:100 ОТ) в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги – Winline Basket Cup. До этого сербский клуб обыграл ЦСКА (81:72) в Москве. Во внутрисезонном Кубке также участвует «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.

«Напомню, это пилотный турнир с нашим партнером Winline, мы уже после Нового года будем смотреть, как всё работает. Уже после трёх матчей проанализировали аудиторию, кто нас смотрит, какая организация, как реагируют клубы, включая зарубежные. Смотрим, какое мы получаем внимание прессы за рубежом и у нас в России. Думаю, после Нового года и ближе к Матчу звёзд будем понимать, куда двигаться дальше.

Ну и потом «Финал четырёх», где может сыграть та же «Мега». Всё непредсказуемо, неудачный день – и любые звёзды могут сыграть плохо, молодые могут сыграть так, как «Мега» сделала это с ЦСКА в Москве. Зарубежные клубы привносят в Кубок не только колорит, но и дополнительную спортивную интригу. Так что всё это рабочий режим, который позволяет проанализировать, куда шагать дальше.

Несомненно, Кубок – это первый шаг, когда-нибудь мы хотим увидеть сербские клубы в числе участников и Единой лиги ВТБ», – приводит слова Кущенко Sports.ru.

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: