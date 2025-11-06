Скидки
Секулич предположил, что стало основной причиной поражения «Зенита» в матче с УНИКСом

Секулич предположил, что стало основной причиной поражения «Зенита» в матче с УНИКСом
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мыслями о матче внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup 2025 с УНИКСом. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 91:72 (32:23, 15:21, 23:12, 21:16). По мнению Секулича, основной причиной поражения команды стали потери во второй половине матча.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 91
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер - 22, Мартюк - 20, Щербенев - 12, Воронцевич - 10, Емченко - 7, Кривых - 1, Карасёв, Узинский, Земский, Дулкай
УНИКС: Рейнольдс - 22, Брайс - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Д. Кулагин - 7, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«Сейчас у нас тяжёлый период. Иногда у нас даже не набирается десяти игроков на тренировке из-за травм, болезней и прочего. Тем не менее, мы не выходили сдаваться. Мы вышли бороться и играть против очень сильного соперника. В первой половине, скажем так, мы были относительно успешны, несмотря на множество ошибок. Но во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию – возможно, из-за усталости, а может, по другим причинам, не знаю.

Кроме того, в первой половине мы старались играть агрессивно, атаковать соперника в нападении. Мы часто выходили на линию штрафных, но во второй половине почему-то этого не получилось. Не знаю, почему. Соперник провел отличную работу: в первой половине они совершили 16 фолов, а во второй – всего 6. Думаю, в этом плане они сыграли очень хорошо.

Основная причина, на мой взгляд – потери во второй половине. Ребята на площадке действительно бьются, работают на максимум, особенно Воронцевич. Он делает всё возможное, но нам просто нужно дождаться восстановления травмированных игроков, чтобы быть конкурентоспособными против лучших команд», – приводит слова Секулича пресс-служба турнира.

