Главная Баскетбол Новости

Главный тренер УНИКСа Перасович прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Перасович прокомментировал победу в матче с «Зенитом»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал гостевую победу, одержанную в матче с петербургским «Зенитом» в рамках внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup. Казанский клуб одолел соперников со счётом 91:72 (32:23, 15:21, 23:12, 21:16).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 91
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер - 22, Мартюк - 20, Щербенев - 12, Воронцевич - 10, Емченко - 7, Кривых - 1, Карасёв, Узинский, Земский, Дулкай
УНИКС: Рейнольдс - 22, Брайс - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Д. Кулагин - 7, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником. Каждый матч в WINLINE Basket Cup значим в турнирном плане. И УНИКС, и «Зенит» испытывают кадровые проблемы из-за травм. Считаю, мы хорошо подготовились к игре и показали качественный баскетбол, несмотря на проблемы с составом.

Проблемы с фолами? В эти моменты важно не терять концентрацию. Сегодня уже в первой половине у трёх игроков было по три фола, у одного – четыре, что создавало большое давление. В таких условиях играть, конечно, намного сложнее. Но сегодня мы действовали собранно, поэтому избежали массовых потерь из-за перебора фолов.

Подписание Шведа? Алексей – хороший игрок, который знает баскетбол и способен помочь нам. После травмы Пэриса Ли у нас нет чистых первых номеров. Дмитрий Кулагин вынужден играть разыгрывающего, но он комбогард. Сейчас нам нужен плеймейкер. Рассчитываем, что Швед поможет нам закрыть эту позицию», – приводит слова Перасовича пресс-служба турнира.

УНИКС ярко дебютировал в новом турнире. Обескровленный «Зенит» не справился с казанцами
