Главный тренер УНИКСа Перасович прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал гостевую победу, одержанную в матче с петербургским «Зенитом» в рамках внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup. Казанский клуб одолел соперников со счётом 91:72 (32:23, 15:21, 23:12, 21:16).

«Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником. Каждый матч в WINLINE Basket Cup значим в турнирном плане. И УНИКС, и «Зенит» испытывают кадровые проблемы из-за травм. Считаю, мы хорошо подготовились к игре и показали качественный баскетбол, несмотря на проблемы с составом.

Проблемы с фолами? В эти моменты важно не терять концентрацию. Сегодня уже в первой половине у трёх игроков было по три фола, у одного – четыре, что создавало большое давление. В таких условиях играть, конечно, намного сложнее. Но сегодня мы действовали собранно, поэтому избежали массовых потерь из-за перебора фолов.

Подписание Шведа? Алексей – хороший игрок, который знает баскетбол и способен помочь нам. После травмы Пэриса Ли у нас нет чистых первых номеров. Дмитрий Кулагин вынужден играть разыгрывающего, но он комбогард. Сейчас нам нужен плеймейкер. Рассчитываем, что Швед поможет нам закрыть эту позицию», – приводит слова Перасовича пресс-служба турнира.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: