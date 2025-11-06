Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер УНИКСа Пэрис Ли выбыл из строя на две-три недели, названы детали – источник

Лидер УНИКСа Пэрис Ли выбыл из строя на две-три недели, названы детали – источник
Комментарии

У разыгрывающего и одного из лидеров казанского УНИКСа Пэриса Ли диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

«Надолго ли выбыл Ли? Врачи говорят, что восстановление займет 2-3 недели. Потом еще потребуется время, чтобы набрать форму, вернуть былые кондиции. Так что какое-то время мы не сможем на него рассчитывать», — сказал президент казанской команды Евгений Богачёв.

Ли присоединился к УНИКСу летом нынешнего года. К настоящему моменту Пэрис принял участие в восьми матчах Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в которых в среднем набирал 13,9 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 7,5 передачи.

Материалы по теме
УНИКС ярко дебютировал в новом турнире. Обескровленный «Зенит» не справился с казанцами
УНИКС ярко дебютировал в новом турнире. Обескровленный «Зенит» не справился с казанцами

Жестокое нападение на австралийского баскетболиста:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android