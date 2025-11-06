Лидер УНИКСа Пэрис Ли выбыл из строя на две-три недели, названы детали – источник

У разыгрывающего и одного из лидеров казанского УНИКСа Пэриса Ли диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

«Надолго ли выбыл Ли? Врачи говорят, что восстановление займет 2-3 недели. Потом еще потребуется время, чтобы набрать форму, вернуть былые кондиции. Так что какое-то время мы не сможем на него рассчитывать», — сказал президент казанской команды Евгений Богачёв.

Ли присоединился к УНИКСу летом нынешнего года. К настоящему моменту Пэрис принял участие в восьми матчах Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в которых в среднем набирал 13,9 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 7,5 передачи.

