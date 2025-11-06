Егор Дёмин отдал эффектную результативную передачу во время матча «Индиана» — «Бруклин»
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 93:86 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
103 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Шиппард - 18, Хафф - 16, Несмит - 15, Джексон - 8, Робинсон-Эрл - 8, Уокер - 6, Брэдли - 4, Питер - 3, Мартин - 2, Маккланг, Деннис
Бруклин Нетс: Портер - 32, Клэкстон - 18, Клауни - 17, Мартин - 16, Мэнн - 15, Уилсон - 6, Шарп - 5, Уильямс - 3, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Томас
19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин в концовке третьей четверти отметился ярким эпизодом, совершив проход в трёхсекундную зону и отдав результативную передачу на трёхочковый бросок.
Отметим, что Дёмин проводит уже седьмой матч в НБА. В текущем сезоне Егор в среднем набирает 6,2 очка, делает три подбора и отдаёт 2,7 результативной передачи за игру.
