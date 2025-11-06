Егор Дёмин отдал эффектную результативную передачу во время матча «Индиана» — «Бруклин»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 93:86 в пользу гостевой команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин в концовке третьей четверти отметился ярким эпизодом, совершив проход в трёхсекундную зону и отдав результативную передачу на трёхочковый бросок.

ВИДЕО

Отметим, что Дёмин проводит уже седьмой матч в НБА. В текущем сезоне Егор в среднем набирает 6,2 очка, делает три подбора и отдаёт 2,7 результативной передачи за игру.