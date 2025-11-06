Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Индиана Пэйсерс — Бруклин Нетс, результат матча 6 ноября 2025, счет 103:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» с Егором Дёминым одержал первую победу в сезоне, переиграв «Индиану»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 112:103.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
103 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Шиппард - 18, Хафф - 16, Несмит - 15, Джексон - 8, Робинсон-Эрл - 8, Уокер - 6, Брэдли - 4, Питер - 3, Мартин - 2, Маккланг, Деннис
Бруклин Нетс: Портер - 32, Клэкстон - 18, Клауни - 17, Мартин - 16, Мэнн - 15, Уилсон - 6, Шарп - 5, Уильямс - 3, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Томас

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин собрал три подбора и отдал две результативные передачи. При игровом времени 13.24 Егор не реализовал ни одного из шести бросков с игры (0 из 5 трёхочковых), оформил два перехвата и один блок-шот и завершил матч с итоговым показателем полезности «-2».

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард гостей Майкл Портер, в активе которого 32 очка и 11 подборов, а также три ассиста. У «Индианы» лучшим стал камерунский бигмен Паскаль Сиакам — 23 очка, шесть подборов и девять передач.

Эта победа стала для «Нетс» первой в текущем сезоне-2025/2026 после семи стартовых поражений подряд. «Пэйсерс» потерпели седьмое поражение в восьми играх.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Кто представляет интересы Дёмина в НБА?
Кто представляет интересы Дёмина в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android