«Бруклин» с Егором Дёминым одержал первую победу в сезоне, переиграв «Индиану»

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 112:103.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин собрал три подбора и отдал две результативные передачи. При игровом времени 13.24 Егор не реализовал ни одного из шести бросков с игры (0 из 5 трёхочковых), оформил два перехвата и один блок-шот и завершил матч с итоговым показателем полезности «-2».

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард гостей Майкл Портер, в активе которого 32 очка и 11 подборов, а также три ассиста. У «Индианы» лучшим стал камерунский бигмен Паскаль Сиакам — 23 очка, шесть подборов и девять передач.

Эта победа стала для «Нетс» первой в текущем сезоне-2025/2026 после семи стартовых поражений подряд. «Пэйсерс» потерпели седьмое поражение в восьми играх.