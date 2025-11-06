Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Майами»

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 122:112.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший трил-дабл — на его счету 33 очка, 15 подборов и 16 результативных передач. У «Майами» лучшим стал атакующий защитник Норман Пауэлл, в активе которого 23 очка и два подбора.

«Наггетс» выиграли пятый матч из шести последних. «Хит» потерпели третье поражение в четырёх последних играх.