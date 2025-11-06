Скидки
Денвер Наггетс — Майами Хит, результат матча 6 ноября 2025, счет 122:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» победу над «Майами»
В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 122:112.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 112
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Гордон - 24, Хардуэй-младший - 18, Маррей - 14, Браун - 11, Джонсон - 9, Валанчюнас - 6, Браун - 5, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Майами Хит: Пауэлл - 23, Уиггинс - 22, Жакез-мл. - 21, Уэр - 13, Митчелл - 10, Ларссон - 6, Фонтеккио - 5, Йович - 5, Смит - 5, Адебайо - 2, Джонсон, Якуционис

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший трил-дабл — на его счету 33 очка, 15 подборов и 16 результативных передач. У «Майами» лучшим стал атакующий защитник Норман Пауэлл, в активе которого 23 очка и два подбора.

«Наггетс» выиграли пятый матч из шести последних. «Хит» потерпели третье поражение в четырёх последних играх.

