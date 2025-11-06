«Голден Стэйт» без Карри проиграл «Сакраменто» в матче НБА

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 121:116.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник гостей Уилл Ричард, на счету которого 30 очков, семь подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Моузес Муди набрал 28 очков, а также сделал по три подбора и передачи. Тяжёлый форвард хозяев Демар Дерозан набрал 25 очков, а также оформил 2+2 по показателю подборов и ассистов.

Отметим, что в составе «Голден Стэйт» не принимал участия разыгрывающий защитник Стефен Карри.

