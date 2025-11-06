Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 6 ноября 2025, счёт 121:116, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Голден Стэйт» без Карри проиграл «Сакраменто» в матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 121:116.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Дерозан - 25, Уэстбрук - 23, Монк - 21, Шрёдер - 18, Клиффорд - 12, Юбэнкс - 12, Рейно - 6, Ачиува - 4, Макдермотт, Шарич, Картер, Эллис, Кардуэлл
Голден Стэйт Уорриорз: Ричард - 30, Муди - 28, Куминга - 24, Подзиемски - 14, Хилд - 9, Спенсер - 6, Пэйтон II - 3, Джексон-Дэвис - 2, Сантос, Хорфорд, Пост, Роу

Самым результативным игроком матча стал американский защитник гостей Уилл Ричард, на счету которого 30 очков, семь подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Моузес Муди набрал 28 очков, а также сделал по три подбора и передачи. Тяжёлый форвард хозяев Демар Дерозан набрал 25 очков, а также оформил 2+2 по показателю подборов и ассистов.

Отметим, что в составе «Голден Стэйт» не принимал участия разыгрывающий защитник Стефен Карри.

