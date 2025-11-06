«Оклахома» проиграла впервые в сезоне, уступив «Портленду», Шей набрал 35 очков
Поделиться
В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 121:118.
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Холидэй - 22, Грант - 20, Шарп - 18, Камара - 16, Рит - 12, Клингэн - 7, Лиллард, Хендерсон, Тибулл, Ян, Рупер, Мюррэй, Уильямс, Сиссоко
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уиггинс - 27, Митчелл - 21, Джо - 14, Хартенштайн - 10, Уоллес - 5, Дженг - 4, Уильямс - 3, Янгблад, Дорт, Карлсон, Барнхайзер
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 35 очков, девять подборов и четыре ассиста. Лучшим в составе «Портленда» стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард Дени Авдия — 26 очков, 10 подборов и девять ассистов.
Это поражение стало для действующих чемпионов «Тандер» первым в сезоне после восьми стартовых побед. «Трэйл Блэйзерс» выиграли четвёртый матч из последних пяти.
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
09:18
-
09:07
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
07:26
-
05:38
-
05:13
-
04:45
-
03:00
-
02:00
-
01:20
-
01:14
-
00:59
-
00:44
-
00:12
-
00:00
- 5 ноября 2025
-
23:58
-
23:52
-
22:29
-
22:07
-
21:45
-
21:13
-
20:55
-
20:40
-
19:43
-
19:01
-
19:00
-
18:29
-
17:51
-
17:03
-
16:37
-
16:07
-
15:45
-
15:33