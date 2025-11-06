«Оклахома» проиграла впервые в сезоне, уступив «Портленду», Шей набрал 35 очков

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 121:118.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 35 очков, девять подборов и четыре ассиста. Лучшим в составе «Портленда» стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард Дени Авдия — 26 очков, 10 подборов и девять ассистов.

Это поражение стало для действующих чемпионов «Тандер» первым в сезоне после восьми стартовых побед. «Трэйл Блэйзерс» выиграли четвёртый матч из последних пяти.