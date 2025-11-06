Скидки
Дубай Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 6 ноября 2025, счет 121:118, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» проиграла впервые в сезоне, уступив «Портленду», Шей набрал 35 очков
В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 121:118.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Холидэй - 22, Грант - 20, Шарп - 18, Камара - 16, Рит - 12, Клингэн - 7, Лиллард, Хендерсон, Тибулл, Ян, Рупер, Мюррэй, Уильямс, Сиссоко
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уиггинс - 27, Митчелл - 21, Джо - 14, Хартенштайн - 10, Уоллес - 5, Дженг - 4, Уильямс - 3, Янгблад, Дорт, Карлсон, Барнхайзер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 35 очков, девять подборов и четыре ассиста. Лучшим в составе «Портленда» стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард Дени Авдия — 26 очков, 10 подборов и девять ассистов.

Это поражение стало для действующих чемпионов «Тандер» первым в сезоне после восьми стартовых побед. «Трэйл Блэйзерс» выиграли четвёртый матч из последних пяти.

