Дабл-дабл Дончича принёс «Лейкерс» победу над «Сан-Антонио», у Вембаньямы 19 очков

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 118:116.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 35 очков, девять подборов и 13 результативных передач. У «Спёрс» больше всех набрал французский центровой Виктор Вембаньяма — 19 очков, восемь подборов и три ассиста.

Калифорнийцы выиграли пятый матч подряд, «Сан-Антонио» уступил дважды кряду после стартовой серии из пяти побед.