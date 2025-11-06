Дабл-дабл Дончича принёс «Лейкерс» победу над «Сан-Антонио», у Вембаньямы 19 очков
В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 118:116.
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Эйтон - 22, Смарт - 17, Хатимура - 15, Хэйс - 9, Ларэвиа - 8, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Смит - 2, Тьеро, Клебер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Касл - 16, Сохан - 16, Васселл - 15, Шампани - 14, Барнс - 14, Джонсон - 12, Уотерс III - 6, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Гарсия
Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 35 очков, девять подборов и 13 результативных передач. У «Спёрс» больше всех набрал французский центровой Виктор Вембаньяма — 19 очков, восемь подборов и три ассиста.
Калифорнийцы выиграли пятый матч подряд, «Сан-Антонио» уступил дважды кряду после стартовой серии из пяти побед.
