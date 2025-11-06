Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 6 ноября 2025, счет 118:116, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Дончича принёс «Лейкерс» победу над «Сан-Антонио», у Вембаньямы 19 очков
Комментарии

В ночь с 5 на 6 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 118:116.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Эйтон - 22, Смарт - 17, Хатимура - 15, Хэйс - 9, Ларэвиа - 8, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Смит - 2, Тьеро, Клебер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Касл - 16, Сохан - 16, Васселл - 15, Шампани - 14, Барнс - 14, Джонсон - 12, Уотерс III - 6, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Гарсия

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 35 очков, девять подборов и 13 результативных передач. У «Спёрс» больше всех набрал французский центровой Виктор Вембаньяма — 19 очков, восемь подборов и три ассиста.

Калифорнийцы выиграли пятый матч подряд, «Сан-Антонио» уступил дважды кряду после стартовой серии из пяти побед.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android