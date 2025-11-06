Тимофей Мозгов высказался о переходе Алексея Шведа в УНИКС

Прославленный российский баскетболист Тимофей Мозгов высказался о переходе 36-летнего разыгрывающего защитника Алексея Шведа в казанский УНИКС.

«Лёха уже ближе к родине — уже наездился, наверное, за 20 лет баскетбола. Швед очень молодо выглядит, но он уже немолодой (улыбается). Если честно, я рад за него. Я бы сам хотел ещё на профессиональном уровне играть. Но, к сожалению, моё здоровье, травмы, так скажем, мне не позволяют.

Швед — это 20-летний опыт игры в баскетбол, причём игры на самом высоком уровне. Уверенность, лидерство. Несмотря на его возраст, он остаётся достаточно подвижен. Швед один из скилловых игроков в России за всё время. Это однозначно. Он даст много УНИКСу», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.