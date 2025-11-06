Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 6 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 6 ноября
Аудио-версия:
В ночь на 6 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр на 6 ноября:

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 132:121;
«Детройт Пистонс» — «Юта Джаз» — 114:103;
«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 103:112;
«Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 137:114;
«Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» — 136:107;
«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 109:124;
«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:101;
«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 122:112;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 118:116;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:119;
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:116.

