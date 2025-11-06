НБА: результаты игр 6 ноября

В ночь на 6 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр на 6 ноября:

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 132:121;

«Детройт Пистонс» — «Юта Джаз» — 114:103;

«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 103:112;

«Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 137:114;

«Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс» — 136:107;

«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 109:124;

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:101;

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 122:112;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 118:116;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:119;

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:116.