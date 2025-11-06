Мозгов: Дёмину 19 лет — о чём мы говорим? У него всё впереди

Прославленный российский баскетболист Тимофей Мозгов высказался о перспективах 19-летнего разыгрывающего защитника Егора Дёмина («Бруклин Нетс») в НБА.

«Я не смотрел ни одну игру Дёмина. Буду честен. Самое главное, он много бросает и уверенно. Начнёт больше забивать, начнёт больше проходов делать — почувствует свою игру до конца. Первый сезон, ему 19 лет — о чём мы говорим? У него всё впереди.

Звёзд, которые зашли в НБА и начали всех уничтожать — по пальцам пересчитать. Возьмите Адетокунбо: он первые два-три сезона выглядел достаточно посредственно относительно того, что есть сейчас. Ещё пример, Кевин Дюрант в «Соникс» — первый сезон не сказать, что он феерично проводил. Поэтому Егор обобьётся и почувствует. В 21-22 окрепнет. Думаю, что у Дёмина большое будущее», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.