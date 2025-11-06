Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 6 ноября

Евролига: расписание матчей на 6 ноября
Комментарии

В четверг, 6 ноября, в баскетбольной Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами 9-го тура.

Евролига. Расписание на 6 ноября:

20:45 мск — «Фенербахче» — АСВЕЛ;
21:00 мск — «Дубай» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:30 мск — «Баскония» — «Виртус»;
23:00 мск — «Париж» — «Бавария»;
23:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Монако».

Турнирную таблицу возглавляет сербская «Црвена Звезда», одержавшая семь побед при двух поражениях в девяти матчах. На второй строчке литовский «Жальгирис» — шесть побед в восьми матчах. Третий — «Хапоэль» из Тель-Авива.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян
Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android