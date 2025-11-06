Евролига: расписание матчей на 6 ноября

В четверг, 6 ноября, в баскетбольной Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами 9-го тура.

Евролига. Расписание на 6 ноября:

20:45 мск — «Фенербахче» — АСВЕЛ;

21:00 мск — «Дубай» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:30 мск — «Баскония» — «Виртус»;

23:00 мск — «Париж» — «Бавария»;

23:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Монако».

Турнирную таблицу возглавляет сербская «Црвена Звезда», одержавшая семь побед при двух поражениях в девяти матчах. На второй строчке литовский «Жальгирис» — шесть побед в восьми матчах. Третий — «Хапоэль» из Тель-Авива.