Баскония Витория-Гастейс — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:30 Мск
«Прошёл через все этапы подготовки нашей страны». В РФБ высказались о Егоре Дёмине

Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок высказался о потенциале Егора Дёмина («Бруклин Нетс») в НБА.

«Мы ведём Егора давно, он прошёл через все этапы подготовки нашей страны. В целом изначально было видно, что у Егора должно быть хорошее будущее. Он работоспособный и умный парень, который знает, к чему он стремится. После того как ему исполнилось 15 лет, он уехал в систему «Реала». Многие это критикуют, кто-то поддерживает, но это один из этапов развития спортсмена.

После этого Егор переехал в Соединённые Штаты на год в NCAA для того, чтобы лучше узнать систему американского баскетбола, и для того, чтобы американская система получше узнала Егора перед драфтом. Самый высокий пик драфта говорит о многом. Он первый россиянин, который попал в десятку. У Егора есть все возможности для того, чтобы развиваться дальше. У «Бруклина» молодая команда, поэтому всё зависит от него. С его упорством, с его менталитетом, а он показывает хладнокровие, думаю, у него должно всё получиться», — приводит слова Дячка «РИА Новости Спорт».

Вот и первая победа Егора Дёмина в НБА!
Эксклюзив
Мозгов: Дёмину 19 лет — о чём мы говорим? У него всё впереди
