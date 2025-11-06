Мозгов: сильно переживаю за Голдина в НБА, но у него будет шанс себя проявить

Прославленный российский баскетболист Тимофей Мозгов обсудил будущее 24-летнего центрового Владислава Голдина, находящегося на двустороннем контракте с командой НБА «Майами Хит».

«Я знаю Влада Голдина, он упёртый и трудолюбивый. Это очень важно в нашем деле. То, что у него контракт на один год — это не то чтобы печально. Но лучше бы было, если бы он был на три года. Тогда бы было больше времени и шансов себя проявить. Понятно, что, если он не сможет проявить себя в первой команде в этом году, может сложиться всё печально. Но я думаю, что у Голдина будет шанс себя проявить. Я очень переживаю за него. Надеюсь, что он себя проявит: подпишет контракт и останется играть. Я за него прямо сильно переживаю», — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.