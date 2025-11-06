Скидки
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Журова сравнила дело Даниила Касаткина с арестом Бриттни Грайнер

Аудио-версия:
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова сравнила ситуацию с арестом российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого суд Парижа постановил экстрадировать в США, со звездой женской НБА (WNBA) Бриттни Грайнер.

«Баскетболистка Грайнер не отрицала, что у неё были эти наркотические средства. Потом её поменяли, поэтому может быть здесь похожая история. Они же такие вещи тоже делают для того, чтобы была возможность потом кого-то на кого-то обменять», — приводит слова Журовой Газета.Ru.

29 октября 2025 года Апелляционный суд Парижа санкционировал экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Касаткина задержали 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль по международному ордеру, направленному США через Интерпол.

