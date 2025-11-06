Дончич стал третьим по очкам в пяти стартовых матчах сезона, обойдя Джордана
26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», вышел на третье место в истории лиги по очкам в стартовых пяти матчах сезона.
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Эйтон - 22, Смарт - 17, Хатимура - 15, Хэйс - 9, Ларэвиа - 8, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Смит - 2, Тьеро, Клебер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Касл - 16, Сохан - 16, Васселл - 15, Шампани - 14, Барнс - 14, Джонсон - 12, Уотерс III - 6, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Гарсия
Из девяти матчей в сезоне-2025/2026, которые провели «озёрники», Лука сыграл в пяти, набрав за это время 200 очков. Легендарный шестикратный чемпион Майкл Джордан в сезоне-1986/1987 записал на свой счёт 197 очков за пять стартовых игр.
Лидером является другой легендарный игрок — Уилт Чемберлен. Примечательно, что он занимает первую и вторую строчки. В 1962-м Уилт набрал 264 очка, а в 1961-м — 256 по итогам пяти стартовых матчей.
