«Некоторым очень трудно». Секулич — о молодых игроках «Зенита» после поражения от УНИКСа

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о сложностях молодых игроков после поражения от УНИКСа (72:91) во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ.

— Вопрос про молодых игроков. Понятно, что проблемы с составом и приходится их выпускать. Но даже с трибун видно, что ребята не очень уверены в себе, боятся брать на себя ответственность. Почему? И как это можно исправить?

— Некоторым ребятам очень трудно проявить себя, особенно если это их первый опыт в такой роли и в такой команде — команде, которая стремится побеждать в каждом матче. Они, вероятно, чувствуют давление, поэтому наша задача — дать им уверенность, поверить в них, и, надеюсь, тогда они будут играть лучше, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.