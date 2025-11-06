Скидки
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол

«Некоторым очень трудно». Секулич — о молодых игроках «Зенита» после поражения от УНИКСа

«Некоторым очень трудно». Секулич — о молодых игроках «Зенита» после поражения от УНИКСа
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о сложностях молодых игроков после поражения от УНИКСа (72:91) во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 91
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер - 22, Мартюк - 20, Щербенев - 12, Воронцевич - 10, Емченко - 7, Кривых - 1, Карасёв, Узинский, Земский, Дулкай
УНИКС: Рейнольдс - 22, Брайс - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Д. Кулагин - 7, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

— Вопрос про молодых игроков. Понятно, что проблемы с составом и приходится их выпускать. Но даже с трибун видно, что ребята не очень уверены в себе, боятся брать на себя ответственность. Почему? И как это можно исправить?
— Некоторым ребятам очень трудно проявить себя, особенно если это их первый опыт в такой роли и в такой команде — команде, которая стремится побеждать в каждом матче. Они, вероятно, чувствуют давление, поэтому наша задача — дать им уверенность, поверить в них, и, надеюсь, тогда они будут играть лучше, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

УНИКС ярко дебютировал в новом турнире. Обескровленный «Зенит» не справился с казанцами
УНИКС ярко дебютировал в новом турнире. Обескровленный «Зенит» не справился с казанцами
