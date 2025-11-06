Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук обновил абсолютный рекорд по трипл-даблам в НБА

Расселл Уэстбрук обновил абсолютный рекорд по трипл-даблам в НБА
Комментарии

36-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, оформил 204-й трипл-дабл в своей карьере в победном матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (121:116).

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Дерозан - 25, Уэстбрук - 23, Монк - 21, Шрёдер - 18, Клиффорд - 12, Юбэнкс - 12, Рейно - 6, Ачиува - 4, Макдермотт, Шарич, Картер, Эллис, Кардуэлл
Голден Стэйт Уорриорз: Ричард - 30, Муди - 28, Куминга - 24, Подзиемски - 14, Хилд - 9, Спенсер - 6, Пэйтон II - 3, Джексон-Дэвис - 2, Сантос, Хорфорд, Пост, Роу

После того как Расселл по ходу матча записал в свой актив 23 очка, 16 подборов, 10 передач, он обновил абсолютный рекорд лиги по трипл-даблам. У легендарного Оскара Робертсона, находящегося на второй строчке, на счету 181 трипл-дабл. У звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича — 169.

В победном матче с «Уорриорз» Уэстбрук стал лучшим игроком, реализовав девять бросков с игры (шесть двухочковых и три из четырёх трёхочковых) за 35:25 на паркете. Коэффициент полезности Расселла составил «+42».

Сейчас читают:
Никола Йокич сыграл божественно. Серб — один из главных претендентов на MVP
Видео
Никола Йокич сыграл божественно. Серб — один из главных претендентов на MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android