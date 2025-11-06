Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рейтинг новичков НБА на 6 ноября. Лидер прежний, Флэгг вошёл в топ-3, Дёмин вне топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Лидером, как и на прошлой неделе, является новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб.

Рейтинг лучших новичков НБА на 6 ноября:

1. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

4. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

5. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

7. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

8. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).

9. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

10. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).