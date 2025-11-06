Рейтинг новичков НБА на 6 ноября. Лидер прежний, Флэгг вошёл в топ-3, Дёмин вне топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Лидером, как и на прошлой неделе, является новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб.
Рейтинг лучших новичков НБА на 6 ноября:
1. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
4. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
5. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
8. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).
9. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
10. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).