Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Лучший новичок года НБА — рейтинг на 6 ноября

Рейтинг новичков НБА на 6 ноября. Лидер прежний, Флэгг вошёл в топ-3, Дёмин вне топ-10
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Лидером, как и на прошлой неделе, является новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб.

Рейтинг лучших новичков НБА на 6 ноября:

1. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
4. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
5. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
8. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).
9. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
10. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

