Баскетбол

Защитник УНИКСа Захаров прокомментировал победу над «Зенитом»

Комментарии

32-летний российский профессиональный баскетболист Денис Захаров, играющий на позиции атакующего защитника за казанский УНИКС, высказался о победе над своим бывшим клубом «Зенитом» во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WInline Busket Cup со счётом 91:72.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 91
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер - 22, Мартюк - 20, Щербенев - 12, Воронцевич - 10, Емченко - 7, Кривых - 1, Карасёв, Узинский, Земский, Дулкай
УНИКС: Рейнольдс - 22, Брайс - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Д. Кулагин - 7, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«В Санкт-Петербурге был праздник баскетбола. Вдвойне приятно выиграть на выезде. Знаю, что на этой площадке команде гостей всегда тяжело играть, поэтому очень рады победе. Двигаемся дальше. Мы хорошо начали турнир. Будем стараться продолжать так же шаг за шагом», — приводит слова Захарова пресс-служба казанцев.

Денис набрал 11 очков, один перехват при трёх потерях за 25 минут на паркете.

