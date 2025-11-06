«Заставил Коби выйти из дома». Клэй Томпсон объяснил, почему Лука Дончич особенный

35-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА Клэй Томпсон, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, высказался о 26-летнем словенском разыгрывающем защитнике Луке Дончиче.

«Первое, что я сказал Луке, когда мы встретились, было: «Я знал, что ты будешь особенным. Потому что ты заставил Коби [Брайанта] выйти из дома, чтобы прийти и посмотреть, как ты играешь». Это был крутой момент», — приводит слова Томпсона репортёр «Далласа» Ноа Уэбер в социальной сети Х.

Дончич и Томпсон были одноклубниками в «Далласе» в сезоне-2024/2025. Клэй пришёл свободным агентом после карьеры в «Голден Стэйт Уорриорз». 2 февраля 2025-го Лука был обменян в «Лейкерс».