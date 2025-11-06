Скидки
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол

Видео: Лука Дончич затроллил Максимилиана Клебера
В социальных сетях появился видеоролик, на котором 26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», затроллил 33-летнего немецкого форварда «озёрников» Максимилиана Клебера.

Лука скрутил листок бумаги и в шутку ударил Клебера по голове, а затем резко сбросил листок на ноги центровому «Лос-Анджелеса» Джексону Хэйсу, который сидел между словенцем и немцем.

Минувшей ночью калифорнийцы обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 118:116. Лука был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл — 35 очков, девять подборов, 13 передач, два блок-шота, пять перехватов и четыре потери. У Хэйса — девять очков, четыре подбора и одна передача. Клебер участия в матче не принимал.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Эйтон - 22, Смарт - 17, Хатимура - 15, Хэйс - 9, Ларэвиа - 8, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Смит - 2, Тьеро, Клебер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Касл - 16, Сохан - 16, Васселл - 15, Шампани - 14, Барнс - 14, Джонсон - 12, Уотерс III - 6, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Гарсия
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

