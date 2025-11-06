Видео: Лука Дончич затроллил Максимилиана Клебера
Поделиться
В социальных сетях появился видеоролик, на котором 26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», затроллил 33-летнего немецкого форварда «озёрников» Максимилиана Клебера.
Лука скрутил листок бумаги и в шутку ударил Клебера по голове, а затем резко сбросил листок на ноги центровому «Лос-Анджелеса» Джексону Хэйсу, который сидел между словенцем и немцем.
Минувшей ночью калифорнийцы обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 118:116. Лука был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл — 35 очков, девять подборов, 13 передач, два блок-шота, пять перехватов и четыре потери. У Хэйса — девять очков, четыре подбора и одна передача. Клебер участия в матче не принимал.
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Эйтон - 22, Смарт - 17, Хатимура - 15, Хэйс - 9, Ларэвиа - 8, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Смит - 2, Тьеро, Клебер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Касл - 16, Сохан - 16, Васселл - 15, Шампани - 14, Барнс - 14, Джонсон - 12, Уотерс III - 6, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Гарсия
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
15:34
-
15:13
-
14:47
-
14:38
-
13:53
-
13:20
-
12:51
-
12:18
-
11:25
-
11:12
-
10:25
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:33
-
09:18
-
09:07
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
07:26
-
05:38
-
05:13
-
04:45
-
03:00
-
02:00
-
01:20
-
01:14
-
00:59
-
00:44
-
00:12
-
00:00
- 5 ноября 2025
-
23:58
-
23:52
-
22:29