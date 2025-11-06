Видео: Лука Дончич затроллил Максимилиана Клебера

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», затроллил 33-летнего немецкого форварда «озёрников» Максимилиана Клебера.

Лука скрутил листок бумаги и в шутку ударил Клебера по голове, а затем резко сбросил листок на ноги центровому «Лос-Анджелеса» Джексону Хэйсу, который сидел между словенцем и немцем.

Минувшей ночью калифорнийцы обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 118:116. Лука был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл — 35 очков, девять подборов, 13 передач, два блок-шота, пять перехватов и четыре потери. У Хэйса — девять очков, четыре подбора и одна передача. Клебер участия в матче не принимал.