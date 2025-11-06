Скидки
Леброн Джеймс не поедет с «Лейкерс» в пятиматчевое гостевое турне — Шэмс Чарания

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», не поедет с командой в пятиматчевое гостевое турне, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Для начала в организации ожидают, когда Леброн получит разрешение от врачей для участия в тренировках в формате «5 на 5».

На данный момент Джеймс не принял участия ни в одном из девяти матчей «озёрников» в сезоне-2024/2025. Перед началом предсезонных матчей стало известно, что Леброн столкнулся с защемлением седалищного нерва и в данный момент проходит восстановление.

